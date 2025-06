Il veliero Bayesian lascia il mare di PorticIello: ora è nel porto di Termini Imerese

Il Bayesian, il veliero colato a picco a Porticello un anno fa, è entrato nel porto di Termini Imerese trasportato dalla Hebo Lift 10.

L'altra gru, la Hebo Litf 2, è rimasta nel luogo del naufragio perché si deve ancora recuperare l'albero dell'imbarcazione che è stato tagliato e lasciato in fondo al mare.

Sarà un intervento molto più semplice visto che all'albero verranno attaccati dei palloni che lo porteranno in superficie.

Un'operazione che avverrà domani secondo il cronoprogramma della società che sta coordinando il recupero.Ha lasciato il luogo del naufragio il veliero Bayesian recuperato in questi giorni dal gruppo di imprese coordinate dalla società londinese Tmc Marine.