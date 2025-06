Volevano portare cocaina a Messina, arrestate 2 donne a Villa San Giovanni

ono state trovate con un consistente quantitativo di droga che erano intenzionate a portare in una località sconosciuta della Sicilia.

Due donne sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni mentre si accingevano a salire su un traghetto diretto a Messina perché erano in possesso di un chilo di cocaina e di un chilo e mezzo di hascisc.

L'operazione che ha portato ai due arresti è scattata nell'ambito di un servizio mirato di controllo attuato nei pressi della stazione ferroviaria e degli imbarchi dei traghetti.

Le due donne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono state tradotte in carcere.