Taormina, da Taobuk un appello a superare i confini e per la pace

Il tema dei confini che non devono dividere ma che anzi vanno superati per favorire il dialogo e la pace, attorno al quale si è snodata la quindicesima edizione del festival letterario Taobuk, è stato anche il filo conduttore della serata di gala svoltasi ieri sera nel teatro antico di Taormina.

L'evento, giunto alla quindicesima edizione, ha affrontato un tema che mai come quest'anno si lega alla drammatica attualità della guerra, dal Medio Oriente all'Ucraina.

Non a caso l'apertura della serata è stata affidata alla cantante Paola Turci che con uno dei suoi brani più noti ha ricordato la situazione dei bambini di Gaza. E anche il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha fatto un richiamo alla pace citando l'anniversario della firma del trattato di Messina e Taormina - al centro dei primi due giorni del festival - da cui nacque l'Europa "che dobbiamo sforzarci di creare come "Europa dei popoli" che parte dal basso".

Nel corso della serata condotta da Antonella Ferrara, presidente, ideatrice e direttrice artistica del festival, e da Massimiliano Ossini sono stati consegnati i Taobuk Awards a prestigiosi esponenti della letteratura, della musica, dell'arte e dello spettacolo. Tra i premiati Zadie Smith, una delle voci più influenti della letteratura contemporanea, lo scrittore american Peter Cameron e la belga Amélie Nothomb Premio Strega 2022) oltre a Susanna Tamaro che ha sottolineato di avere vissuto in una zona di confine come Trieste. Premiati anche l'artista cinese e attivista Ai Weiwei e, per il cinema, Whoopi Goldberg, Monica Guerritore, Pierfrancesco Favino. Per la musica, Jessica Pratt, come miglior soprano, e il pianista iraniano Ramin Bahrami, magistrale interprete delle composizioni di Johann Sebastian Bach. Infine il riconoscimento è andato anche ad Andrea Sarri, ballerino classico palermitano che, a soli 26 anni, è stato nominato primo ballerino dell'Opéra di Parigi.

Ad animare il palco del Teatro Antico anche le elettrizzanti coreografie della compagna di danza contemporanea Aterballetto insieme alle note dell'Orchestra Sinfonica del Teatro Massimo Bellini di Catania, diretta dalla maestra Gianna Fratta.

La cerimonia di premiazione dei Tobuk Awards andrà in onda su Rai 1 il 2 luglio alle 23, un programma di Antonella Ferrara, con Michele De Mieri, Paola Miletich, Anna Di Giambattista, per la regia di Cristiano D