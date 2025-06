Acate, festa in famiglia per Concetta Noto: i 107 anni da record della nonnina

Festa in famiglia per i 107 anni di Concetta Noto, vedova Carnemolla, che si candida a diventare una delle donne più longeve della Sicilia. Attorno alla nonnina di Acate, per festeggiare il suo ennesimo traguardo, si sono stretti i quattro figli e uno stuolo di nipoti e pronipoti. Lucida, ancora attiva quanto basta, la signora Noto è capace ancora di ricordare fatti e avvenimenti privati della sua lunga esistenza, caratterizzata dall’amore per la famiglia, semplici abitudini e attaccamento alle radici sociali cittadine.