Catania, scoperta una stalla abusiva a Monte Po: multato il gestore

La polizia di Catania ha scoperto nel quartiere Monte Po' una stalla abusiva. L’intervento è stato coordinato dai poliziotti della squadra a cavallo della Questura di Catania che hanno operato congiuntamente ai medici del Dipartimento di prevenzione veterinaria-Servizio di sanità veterinaria dell’Asp di Catania.L’attività della Polizia di Stato e del Servizio veterinari dell’Asp si inserisce in un più ampio e costante monitoraggio effettuato dalla Questura di Catania relativamente al fenomeno delle stalle abusive che ha consentito, anche quest’anno, l’efficace tutela della salute e della vita di diversi cavalli, il sequestro di stalle abusive, nonché un’incisiva azione di prevenzione della macellazione abusiva e delle corse clandestine.Per quanto riguarda l’ultimo controllo, effettuato nei pressi di viale Felice Fontana, i poliziotti hanno ispezionato un locale adibito a stalla, al cui interno hanno trovato tre cavalli e un asino, tenuti tutti in buone condizioni dal gestore, che è stato identificato e sanzionato per alcune violazioni della normativa di settore.