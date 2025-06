Saccheggio continuo a Cava d'Ispica, ladri portano via traverse di pietra

Ladri di traverse in pietra in azione a Cava. d'Ispica. Sono utilizzate per i muri a secco ai bordi della carreggiata, mettendo a rischio non solo la stabilità della strada ma anche un patrimonio di inestimabile valore storico e paesaggistico.

La denuncia arriva da cittadini e frequentatori abituali della zona, che con crescente preoccupazione hanno notato l’assenza di porzioni sempre più ampie di questi muri tradizionali. Le traverse, elementi fondamentali per il contenimento del terreno e la delimitazione della strada, vengono rimosse con spregiudicata indifferenza, lasciando vuoti pericolosi e mettendo a nudo il terreno sottostante, con il rischio di smottamenti e cedimenti, specialmente in caso di piogge intense.

wSi lancia un appello alle autorità competenti – dal Comune di Modica, al Comune di Ispica, alle forze dell’ordine – affinché intervengano prontamente per fermare questo scempio. È fondamentale intensificare i controlli nell’area e, una volta individuati i responsabili, procedere con la massima severità. Al contempo, si invita la cittadinanza a segnalare qualsiasi movimento sospetto, a farsi sentinella del proprio territorio, per proteggere un luogo che appartiene a tutti e che non può essere sacrificato all’avidità e all’inciviltà di pochi.

Il patrimonio di Cava Ispica è un tesoro da difendere. Permettere che venga depredato in questo modo significa arrendersi alla miseria morale che sta deturpando le nostre bellezze. È tempo di agire.