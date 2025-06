Modica, l'omaggio della città ai "Due Quasimodo": Salvatore e Alessandro

Salvatore Quasimodo, nel 57° anniversario della morte, e Alessandro Quasimodo, scomparso a Milano il 2 maggio scorso, sono stati ricordati sabato nella casa natale del Premio Nobel, in via Posterla, a Modica. Nella casa museo, gestita dall’Associazione Proserpina, si sono dati appuntamento amici ed estimatori di Alessandro Quasimodo, sempre vicino a Marinella Ruffino, Antonella Cilia e Manuela Modica, instancabili anime dell’Associazione Proserpina. C’erano, tra gli altri, la cugina diretta di Alessandro, Marina Cumani, che ha letto un commovente messaggio di Mario Cei, figlio adottivo di Alessandro; il pittore Lorenzo Maria Bottari, che ha regalato a Casa Quasimodo, un ritratto di Alessandro, suo amico da oltre 25 anni. Particolarmente intensa la testimonianza della sindaca di Modica, Maria Monisteri, che ha evidenziato il profondo legame di Alessandro Quasimodo con la città di Modica e con ogni iniziativa legata al ricordo di suo padre, Salvatore. Non è mancata anche la testimonianza di uno studente, Leonardo Sammito, orgoglioso di avere avuto la possibilità di conoscere personalmente Alessandro Quasimodo in occasione di una delle sue partecipazioni a iniziative culturali svoltesi a Casa Quasimodo.

L’Associazione Proserpina, infine, ha annunciato la presenza a Modica di Mario Cei, ad Agosto, in occasione dell’anniversario della nascita del Nobel, il 20 agosto del 1901. Per la città di Modica un’altra occasione per rendere il meritato omaggio ai “Due Quasimodo”, Salvatore e Alessandro.

NELLA FOTO, da sinistra: Marina Cumani, Lorenzo Maria Bottari, Marinella Ruffino, Antonella Cilia, la sindaca Monisteri, la presidente del Consiglio comunale di Modica, Maria Cristina Minardo