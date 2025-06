Controlli della Polstrada nel Ragusano: nel week end ritirate 14 patenti

La Polizia Stradale di Ragusa ha intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale per contrastare l’abuso di alcol e droghe alla guida. Durante lo scorso fine settimana, le pattuglie della Sezione di Ragusa e del Distaccamento di Vittoria, supportate dal personale sanitario della Questura, hanno presidiato la fascia costiera e i principali luoghi di ritrovo giovanili. Sono state utilizzate anche apparecchiature Drugtest per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

I controlli hanno portato all’identificazione di 110 persone e al controllo di 77 veicoli. Ben 77 individui sono stati sottoposti all’etilometro. Il bilancio delle infrazioni al Codice della Strada è di 56 contestazioni. Tra le violazioni più significative si segnalano un caso di guida in stato di ebbrezza, un caso di guida sotto l’effetto di droghe, otto infrazioni per uso del cellulare alla guida, nove infrazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza. Complessivamente, sono stati decurtati 206 punti patente, ritirate 14 patenti e 4 carte di circolazione. Sono stati inoltre sequestrati 3 veicoli e sottoposti a fermo amministrativo altri 5.