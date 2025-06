Modica, alla Galleria Sacca la mostra "Superfresh": vernissage il 28 giugno

"Superfresh" è il titolo della mostra con cui si intende offrire uno sguardo sulle più recenti espressioni artistiche di alcuni giovani nati dalla seconda metà degli anni '90 fino agli inizi del nuovo millennio. È la nuova mostra, a cura di Giovanni Scucces, presentata dalla Galleria SACCA di Modica (Via Sacro Cuore 169/A) a partire dal 28 giugno (vernissage fissato alle ore 19.30) e visitabile per tutta l'estate, fino al 31 agosto.

Il termine è composto dalla parola "super", indicante qualcosa al di sopra della media, di superlativo; e "fresco", cioè di recente produzione. Combinati insieme vogliono trasmettere l'idea di qualità e novità, proprio come l'arte prodotta dai giovani artisti coinvolti. Tutti nativi digitali, una generazione nata e cresciuta in un mondo contraddistinto dall'iperconnessione e dall'iperinformazione. I dieci artisti protagonisti sono: Calogero Arcidiacono (1998, Catania / San Teodoro - ME), Miriam Auteri (1999, Caltagirone – CT / Palagonia - CT), Paolo Caldarella (2000, Siracusa), Arianna De Stefani (1996, Crema - CR), Lorenzo Gnata (1997, Biella / Cossato - BI), Sergio La Barbera (1997, Palermo), Alice Mattia (2000, Catania), Silvia Muscolino (1998, Catania / S. Teresa di Riva - ME), Roberto Orlando (1996, Palermo), Sofia Villa (1999, Modica – RG / Empoli - FI).

Le opere in mostra sono un mix fra materia, gesto pittorico e sperimentazione, nel segno dell'innovazione e con un occhio alla tradizione. Lustrini, filamenti 3D, installazioni e sculture in materiali vari. E naturalmente pittura, in diverse forme e in alcuni casi interconnessa con gli altri medium e tecniche. Superfresh vuole celebrare l'energia dei giovani, la loro visionarietà, offrendo spazio a una pluralità di artisti di cui potreste sentirne parlare anche negli anni a venire.

La mostra, con ingresso libero, potrà essere visitata dal martedì al sabato fino al 31 agosto. Gli attuali orari di apertura sono dalle ore 16.30 alle 19.30 più le mattine di martedì, mercoledì e venerdì ore 10.30 – 12.30. Gli orari nel corso della stagione estiva potranno subire variazioni quindi si consiglia di visitare il sito della galleria per eventuali aggiornamenti. Per appuntamenti e visite guidate contattare la galleria al 3381841981 o a info@sacca.online.