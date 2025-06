La Chiesa Madre di Solarino brucia ancora: spento un altro focolaio (FOTO)

Solo tre giorni dopo il primo incendio che aveva danneggiato gravemente la volta centrale della navata interna, la Chiesa Madre di Solarino – dedicata a San Paolo Apostolo – è stata nuovamente interessata da un rogo. Questa mattina, intorno alle ore 11, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere focolai nel sottotetto, ancora attivi dopo l'incendio del 20 giugno. Secondo le prime informazioni, le fiamme hanno ripreso vigore a causa di un “braciere dormiente” rimasto sotto le tegole dopo il primo intervento. Le squadre del 115, già intervenute sabato scorsoqw sono tornate con urgenza per domare il nuovo focolaio e mettere in sicurezza la copertura della chiesa. La chiesa – struttura storica risalente al XVIII secolo e arricchita da preziosi affreschi nella navata centrale rimane chiusa al culto. Dopo il primo evento, erano stati avviati sopralluoghi per valutare i danni strutturali e predisporre i lavori di consolidamento. Il nuovo incendio ha compromesso la tenuta del tetto, richiedendo un intervento specialistico per individuare con precisione il punto di propagazione delle fiamme, isolare le parti compromesse e riattivare un sistema di ventilazione efficace.

Voce della comunità

Sul gruppo Facebook dedicato alle emergenze locali, molti cittadini hanno espresso preoccupazione per la ricorrenza: “Non è possibile che si ripeta tutto da capo, bisogna intervenire alla radice!” “Serve una perizia approfondita e un progetto serio per mettere in sicurezza la struttura una volta per tutte.” La pagina del Comune ha confermato che “l'intervento odierno ha scongiurato danni gravi” , ma ha anche annunciato ulteriori accertamenti tecnici da parte dei Vigili del Fuoco e dei tecnici comunali per garantire una riapertura sicura. Il Comune di Solarino ha dichiarato che, una volta conclusi i rilievi, verrà avviato un piano di consolidamento e ripristino della copertura, con l’intenzione di riaprire la chiesa ai fedeli prima della festività di San Paolo , attesa in estate.

Un patrimonio da salvare

Costruita nel 1764, arricchita da volte affrescate e opere d’arte ottocentesche, la Chiesa Madre è un fulcro della spiritualità e della storia di Solarino . Le due emergenze incendiarie dimostrano quanto sia delicato il suo stato strutturale: la priorità ora è garantire interventi definitivi , evitando danni irreversibili a questo gioiello del centro storico. Continueremo ad aggiornare la comunità su tempi e modi della riapertura, e sulla messa in sicurezza definitiva della Chiesa Madre di San Paolo.

Salvo Mancarella