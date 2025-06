Catania, in aeroporto con passaporto falso per l'imbarco: 33enne arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un passeggero georgiano di 33 anni che ha cercato di imbarcarsi per un volo diretto a Londra con un passaporto contraffatto.

Si tratta del secondo identico caso riscontrato in pochissimi giorni dagli agenti della Polizia di Frontiera durante le consuete fasi dei controlli aeroportuali.

Seguendo un copione pressoché analogo, il 33enne si è recato nell’aeroporto “Bellini” di Catania e si è messo in coda ai controlli passaporti, mescolandosi tra gli altri passeggeri in attesa di poter procedere all’imbarco sull’aereo che l’avrebbe portato nella capitale del Regno Unito.

Giunto il suo turno, l’uomo ha esibito senza alcuna esitazione il suo titolo di viaggio, un passaporto lettone che ha insospettito i poliziotti.

Infatti, sono stati disposti ulteriori accertamenti attraverso l’utilizzo di una specifica strumentazione elettronica di ultima generazione che ha evidenziato la presenza di diverse anomalie che hanno confermato la contraffazione del passaporto.

Per questo motivo, dopo essere stato accompagnato negli Uffici di Polizia, il passeggero georgiano è stato arrestato per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.