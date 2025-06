Con l'auto rubata non si fermano all'alt: 2 ragazzi presi a Giardini Naxos

Un 18enne e un 19enne del Catanese, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri a Giardini Naxos (Messina) per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, impegnati in un posto di controllo, hanno notato un'auto a fari spenti sopraggiungere a velocità sostenuta. Il conducente alla vista dei militari, invece di arrestare la marcia all'alt, ha accelerato dandosi alla fuga. Immediate sono scattale le ricerche del mezzo, intercettato poco dopo con i due giovani a bordo. Dagli accertamenti è emerso che la vettura era stata rubata poco prima a Giardini Naxos, motivo per il quale i carabinieri hanno arrestato entrambi. Dopo la convalida dell'arresto il gip ha disposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. L'auto è stata restituita al legittimo proprietario.