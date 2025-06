Modica, tributi comunali: intesa tra amministrazione, Cna e Creset

Un filo diretto tra la Creset - la società che ha in appalto la riscossione dei tributi comunali - e le imprese, con la Cna a fare da tramite per facilitare l’iter di aziende e imprese chiamate a regolarizzare la propria posizione debitoria. E' il risultato dell'incontro tra la sindaca, Maria Monisteri, l'assessore all'Ecologia, Samuele Cannizzaro, i rappresentanti della Cna e la dottoressa Alessia Bonanno, della Creset. "Al rappresentante della CNA, Giuseppe Brullo - afferma la sindaca - abbiamo manifestato insieme alla Creset la nostra disponibilità a favorire il percorso di regolarizzazione della posizione singola di ogni impresa, in modo da potere consentire il rientro, nel modo migliore possibile, dai tributi non pagati. Si è verrà a creare un circolo virtuoso in modo che l’imprenditore e il proprietario d’azienda possano assolvere ai propri doveri senza sentirsi vessati e la società Creset possa riscuotere il dovuto in tempi e modi congrui e corretti”.