Allerta gialla per le città di Palermo e Messina per rischio ondate di calore nella giornata di domani martedì 24 giugno. La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso valido dalle 0.00 del 24 giugno e per le successive 24 ore. Per Palermo e Messina sono previste temperature massime percepite di 33 gradi centigradi.