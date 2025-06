Il Palermo sceglie la Valle d'Aosta per il precampionato: in ritiro dal 13 luglio

Il prossimo ritiro estivo del Palermo si svolgerà in Valle d'Aosta a partire dal 13 luglio e fino al 1° agosto. La sede scelta coinvolge le località di Saint Vincent e Châtillon, dove la squadra soggiornerà ed effettuerà la preparazione pre campionato. I rosanero si alleneranno presso lo Stadio "E. Brunod" di Châtillon, struttura sportiva storica e immersa nel verde a oltre 500m sul livello del mare. Una meta privilegiata e già sede di molti ritiri estivi di club professionistici. La struttura sportiva, sia per gli allenamenti sia per le amichevoli che si disputeranno nel periodo (e che saranno comunicate prossimamente) è aperta a Media e tifosi, che potranno vivere da vicino il percorso di preparazione dei rosanero, immersi in un contesto che unisce funzionalità, accoglienza e bellezze naturali.