Il ministro Giuli a Messina: una sede del Maxxi centro diplomazia culturale

"La sede del Maxxi di Messina si farà e non sarà soltanto la seconda o terza sede, ma sarà qualcosa di diverso e speciale, sarà l'epicentro di un'operazione di diplomazia culturale che non ha precedenti in Italia".

Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo un tavolo tecnico al Comune di Messina con il sindaco di Federico Basile e la rettrice Giovanna Spatari e dei rappresentanti politici di vari schieramenti.

"Quindi - prosegue - sarà molto di più di una sede del Maxxi.

Le persone che vedete intorno a me costituiscono un sistema che ha una visione di diplomazia culturale che sta per creare un enorme progetto rivolto al Mediterraneo allargato e che avrà in Messina una città di elezione.

Le Torri Morandi diventeranno una delle sedi di programmazione e di esposizione del nuovo progetto. L'altra parte del disegno si sta componendo all'Università di Messina a Villa Pace, dove già c'è una vita culturale universitaria di altissimo livello, che si arricchirà di protocolli, rapporti, reti e relazioni non soltanto con il Maxxi, ma con i nostri interlocutori nel Mediterraneo nel quadro del piano Mattei. Quindi in sintesi stiamo raccogliendo delle forze che vengono dal mondo istituzionale, dal mondo dell'Accademia, della creatività artistica, per gettare un ponte immateriale sullo Stretto italiano, ma soprattutto per gettare ponti culturali nell'Africa".