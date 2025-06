Associazione Don Bosco 2000: la pace non si costruisce con i missili, serve il coraggio del dialogo

L’Associazione Don Bosco 2000, impegnata quotidianamente nell’accoglienza dei migranti e nella costruzione di percorsi di pace e inclusione, esprime profonda preoccupazione per gli ultimi sviluppi della crisi internazionale tra Stati Uniti e Iran.

“La pace non si costruisce lanciando bombe sui siti nucleari, ma attraverso il dialogo”, afferma con fermezza Agostino Sella, presidente dell’associazione. I recenti attacchi militari condotti dagli Stati Uniti, culminati nella distruzione di obiettivi strategici in Iran, rappresentano, secondo Don Bosco 2000, l’ennesimo fallimento della politica della forza.

“Trump ha dimostrato il contrario di ciò che serve per la pace – prosegue Sella – scegliendo di annientare le infrastrutture nucleari e aprire la strada a un possibile cambio di regime, ha preferito la dimostrazione muscolare al confronto politico. Ma non si costruisce un mondo più giusto premendo pulsanti e facendo esplodere ordigni. Si alimentano invece instabilità e risentimenti che minacciano l’intera umanità”.

L’escalation militare ha già provocato una catena di reazioni a catena: l’Iran ha risposto con nuovi lanci di missili contro Israele e minaccia ora le basi americane in tutta la regione. Il rischio di un conflitto su larga scala, con effetti devastanti per la sicurezza globale e per l’equilibrio socioeconomico internazionale, appare sempre più concreto.

”Noi diciamo con forza: no alla guerra per costruire la pace. Puntiamo a rafforzare il dialogo, la cooperazione e la diplomazia tra le nazioni. Chiediamo ai governi di esercitare un ruolo attivo per la mediazione e la costruzione della pace – conclude Sella –. Servono leader capaci di immaginare il futuro dell’umanità”.