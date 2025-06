Al via una lunga ondata di caldo africano sull'Italia. Oggi bollino arancione per 7 città: ci sono anche Bologna, Firenze e Torino. E domani saliranno a 13, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Rimarranno inverde solo Genova e Venezia. Scatta il pericolo incendio in Sardegna, con picchi di temperature di oltre 40 gradi.