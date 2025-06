Oggi all'Aia il vertice Nato dei capi di Stato e di governo. Bufera sul presunto 'sconto' concesso alla Spagna sul 5% del Pil di spesa per la difesa entro il 2035, risultato rivendicato da Sanchez ma smentito Rutte. Gli 007 ucraini affermano intanto diaver sventato un piano per uccidere Zelensky in un aeroportodella Polonia.