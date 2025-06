Petrolio in forte calo, ma la benzina sale: per gli utenti 'è speculazione'

Chiusura in forte calo ieri sera a New York per il petrolio: ilWti ha perso il 7,22% a 68,51 dollari al barile, il Brent il7,18% a 71,48. E stamani petrolio giù anche sul mercato asiatico. Gli ultimi aumenti sono però già arrivati velocemente alle pompe, con la benzina salita fino a 2,3 euro al litro al servito in autostrada. I consumatori parlano di speculazione, ma Assopetroli minimizza. In allerta il Garante sui prezzi.