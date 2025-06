Prima direzione del Pd di Ragusa per completare la segreteria

Giovedì 26 giugno, alle ore 19.30, presso la sede provinciale del Partito Democratico di Ragusa (piazza del Popolo, 1 - Ragusa) si terrà la prima Direzione provinciale dei dem iblei. L'incontro, convocato dal segretario di federazione Angelo Curciullo, avrà un duplice ordine del giorno: la nomina della nuova segreteria e la definizione di iniziative per la pace, contro la guerra e in difesa del popolo di Gaza.

"La Direzione provinciale - dichiara Curciullo - affronterà il tema della grave intensificazione dei conflitti in Medio Oriente dopo l'intervento americano: augurandoci che l'annunciato cessate il fuoco tra Israele e Iran possa concretizzarsi nelle prossime ore, è urgente la necessità di una mobilitazione per la pace. Il Partito Democratico della provincia di Ragusa, con una propria delegazione, sarà certamente tra i protagonisti del presidio di sabato davanti la base USA di Sigonella, promosso dalla Rete siciliana contro la guerra e per il disarmo. La Sicilia deve essere terra che promuove pace".

"Ci saremo - conclude - per dire no ad ogni conflitto, per dire no al coinvolgimento della Sicilia anche solo a livello logistico, per ribadire la condanna al genocidio a Gaza, per sostenere la diplomazia e il confronto".