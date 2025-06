Lite di condominio per futili motivi finì a colpi di pistola: arresto a Carini

I carabinieri della compagnia di Carini hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere del gip di Palermo, su richiesta della procura, nei confronti di un 23enne, accusato di porto e detenzione illegale di arma da fuoco e lesioni personali aggravate. Le indagini dei militari sono scattate dopo il ferimento di un uomo di 33 anni avvenuto lo scorso 4 novembre. Quella sera, l'indagato, durante una lite condominiale, scoppiata per futili motivi, ha avuto la peggio. E' stato picchiato dal rivale. Dopo essersi allontanato è tornato nuovamente alla carica stavolta armato di pistola e avrebbe esploso alcuni colpi che hanno ferito l'uomo. Un'aggressione che avrebbe messo a rischio anche l'incolumità di altri condomini presenti in quel momento. Il giovane è statoportato nel carcere Lorusso di Pagliarelli.