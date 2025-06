Palermo, generale Spina lascia la Legione carabinieri

Il generale di divisione Giuseppe Spina ha lasciato il comando della legione carabinieri Sicilia .La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio nella caserma Dalla Chiesa di Palermo. Il generale Spina lascia, dopo quasi due anni, perché destinato a Roma, quale direttore della direzione centrale per i servizi antidroga, organismo del ministero dell'Interno che si occupa della prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, occupandosi - anche in ambito internazionale - del coordinamento, dell apianificazione e dell'alta direzione delle attività svolte dalle forze di polizia in questo settore. Nel corso della cerimonia,presieduta dal generale di corpo d'armata, Giovanni Truglio, comandante interregionale Culqualber, Spina ha ceduto il comando al vice comandante Corrado Scattaretico.