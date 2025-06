Università di Catania, 'fumata nera' al primo turno per il nuovo rettore

Nulla di fatto al primo turno di votazioni per l'elezione del nuovo rettore dell'Università di Catania per il sessennio 2025-2031. Lo scrutinio che si è concluso nella tarda serata di ieri non ha visto un vincitore dal momento che nessuno dei quattro candidati ha raggiunto il quorum necessario per il primo turno. Alle urne si sono recati in 1.332, tra docenti e studenti rappresentanti negli organi di governo e nelle commissioni paritetiche dipartimentali, pari al 91,99% dei 1.148 aventi diritto al voto, e 901 tra tecnici e amministrativi, pari al 78,62% dei 1.146 presenti negli elenchi. Questo il risultato complessivo per ciascun candidato, ottenuto sommando i voti dei docenti e degli studenti con il voto ponderato del personale tecnico-amministrativo: Enrico Foti 598 preferenze; Pierfrancesco Veroux 508; Ida Nicotra 274; Salvatore Baglio 129. Il quorum da superare per l'elezione al primo turno era pari a 860 preferenze. Si tornerà quindi alle urne giovedì 26 giugno, dalle 9 alle 19, per il secondo turno di votazioni previste dallo statuto d'Ateneo: anche in questo caso il quorum è pari a 860 voti.