Cantiere finanziato dalla Regione, ma a Montedoro non ci sono muratori

AAA cercasi muratore. E' l'appello disperato del sindaco di Montedoro, comune con poco più di mille abitanti in provincia di Caltanissetta. C'è un cantiere, finanziato dalla Regione siciliana per dare lavoro aidisoccupati, che non riesce a partire perché l'amministrazionenon trova un muratore. E così il progetto, pensato proprio percreare occupazione e dare un segnale a un territorio indifficoltà, resta fermo ai blocchi di partenza. L'amministrazione comunale ha cercato con diversi avvisi pubblici di reperire almeno un muratore per avviare i lavori, ma nessuno si è fatto avanti. Nessuna candidatura, nessun contatto. E intanto le risorse, già stanziate, rischiano di tornare indietro. "È un fatto che ha dell'incredibile - spiega il sindaco di Montedoro Renzo Bufalino - Abbiamo messo in campo un'iniziativa per offrire lavoro a chi non ne ha, e ci troviamo nell'assurda situazione di non trovare chi materialmente possa iniziare. Un solo muratore ci permetterebbe di aprire il cantiere ecoinvolgere altri disoccupati, ma non c'è. Siamo spiazzati". Un paradosso che colpisce al cuore un'isola storicamente segnata dalla mancanza di lavoro, dove ogni anno centinaia di giovani e lavoratori emigrano in cerca di un futuro.