Corteo Pro Palestina a Siracusa, ordinanza per il traffico

Alle 18 di domani si terrà un corteo a Siracusa, denominato “Palestina libera”, che percorrerà le strade del centro, dalla Borgata fino in Ortigia

Su richiesta della Questura, il settore Mobilità e trasporti ha emesso un’ordinanza che prevede il divieto di transito momentaneo dei mezzi al passaggio del corteo nelle strade interessate. La manifestazione partirà da piazza Euripide per proseguire lungo viale Armando Diaz, piazza del Pantheon, via Catania, corso Umberto, largo XXV Luglio per poi concludersi in piazza Archimede.