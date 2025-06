Il Lions Club di Modica dona un defibrillatore per la spiaggia di Maganuco

La spiaggia di Maganuco è più sicura grazie all’iniziativa del Lions Club Modica presieduto da Giovanni LIberatore, che ha dotato l’arenile di un defibrillatore automatico di ultima generazione. Per segnalare la presenza del dispositivo, il Lions Club Modica ha installato, d'intesa con il Sindaco Maria Monisteri ed il comandante dei Vigili Urbani Rosario Cannizzaro, un’apposita segnaletica all’ingresso della spiaggia, in piazza S. Chiara. Il defibrillatore, caratterizzato da una lunga durata delle batterie e da funzionalità adatte sia per adulti che per bambini, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sicurezza della comunità locale e dei turisti. L’apparecchiatura salvavita, acquistata grazie a una raccolta fondi organizzata dal Club il 14 agosto scorso, è custodita presso la scuola di vela “Al Velico” ed è a disposizione di tutte le strutture e dei frequentatori della spiaggia.

La decisione di dotare Maganuco di un defibrillatore nasce dall’ascolto dei cittadini e degli operatori delle strutture balneari, profondamente colpiti dal tragico episodio di un anno fa, quando un bagnante perse la vita per l’assenza di uno strumento salvavita. “La scelta di dotare di un defibrillatore la spiaggia di Maganuco deriva dall’ascolto di cittadini ed operatori delle strutture balneari – spiega Gianni Liberatore – che hanno assistito al dramma di un bagnante colto da malore e poi deceduto. Con questa iniziativa il Lions Club Modica ha reso Maganuco cardioprotetta ”.