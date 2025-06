Quinta conferma per la Volley Modica: il centrale Daniele Buzzi resta, infatti, alla corte di coach Distefano per il terzo anno consecutivo. Si tratta di una riconferma pesante, perchè l'atleta genovese approdato due stagioni fa a Modica con le sue prestazioni sempre più convincenti e con la sua grinta ha convinto la dirigenza biancoazzurra a puntare forte su di lui anche per il prossimo campionato di serie A3.