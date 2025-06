Honey Bees & Vineyard, ape nera sicula torna a volare in 10 vigneti dell'isola

L'Ape nera sicula torna a volare in dieci vigneti dell'isola L'ambiente sano dei vigneti di aziende con certificazione di sostenibilità SOStain come laboratorio per il ripopolamento e la salvaguardia genetica dell'ape nera mellifera siciliana, specie autoctona indispensabile per preservare la biodiversità nell'Isola ma minacciata dall'inquinamento e messa in minoranza da altre tipologie importate per esigenze imprenditoriali.

È la sfida del progetto "HoneyBees & Vineyard", promosso dalla Fondazione SOStain Sicilia in collaborazione con la Federazione Apicoltori Italiani e sostenuto da For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo.

La sperimentazione, che è appena partita e proseguirà fino a ottobre, coinvolge dieci aziende vitivinicole tra quelle dotate della certificazione SOStain. L'iniziativa tocca le province di Agrigento, Catania, Ragusa, Palermo, Siracusa e Trapani: una rete di alveari sarà gestita da sedi territoriali della Federazione Apicoltori nelle vigne di Cantina Birgi a Marsala, Donnafugata a Contessa Entellina, COS a Vittoria, Fazio Wines a Fulgatore, Feudo Arancio a Sambuca di Sicilia, Gorghi Tondi a Mazara del Vallo, Nicosia a Trecastagni, Planeta a Noto, Principi di Corleone a Corleone e Tasca d'Almerita a Sclafani Bagni.

L'Apis mellifera sicula, dominante nel territorio isolano fino alla seconda metà del secolo scorso, rappresenta oggi il 30% del patrimonio apistico regionale ed è concentrata soprattutto nelle province di Trapani, Palermo e Agrigento, che ne costituiscono il serbatoio genetico. Con l'installazione di stazioni da 5 alveari ciascuna nei dieci vigneti certificati SOStain si punta a un duplice obiettivo. Da un lato, l'immediato incremento della popolazione di api mellifere, ape siciliana in primis, e anche della quota complessiva di insetti impollinatori.

"Con questo progetto - afferma Letizia Russo, componente del Consiglio Direttivo di SOStain Sicilia - la Fondazione rinnova il proprio impegno per la tutela della biodiversità siciliana, patrimonio prezioso per le aziende vitivinicole. La nostra visione di sostenibilità è ambientale, ma anche sociale ed economica: dalla promozione dell'ape nera sicula all'adozione del vetro riciclato per le bottiglie, fino al reinserimento lavorativo di soggetti fragili, ogni iniziativa è parte di un percorso concreto e coerente. "HoneyBees" è un nuovo tassello di questo impegno".