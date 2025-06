Question time, a Siracusa presentate 23 interrogazioni

Il presidente del consiglio comunale di Siracusa, Alessandro Di Mauro, ha convocato per giovedì prossimo (26 giugno) alle 10 la seduta mensile dedicata al question time. Le interrogazioni presentate sono 23, la maggior parte delle quali, 13 in tutto, sono del gruppo del Partito democratico, composto da Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco. I tre consiglieri interrogano l’Amministrazione su: i fondi per le attività socio-educative dei minori; il progetto di ascensore alla villetta Aretusa; comunicazioni e monitoraggio dell’aria in caso di incendi; applicazione della delibera sul salario minimo nelle imprese che lavorano per il Comune; dotazione dell’organico comunale; lo stato della variante urbanistica per il parcheggio di via Damone; realizzazione di un parcheggio scambiatore; lo stato di attuazione del progetto Casa dei Cittadini in via Algeri; l’immobile ex Madonna delle Grazie; gli accessi al mare; gli investimenti per l’impianto sportivo di via Lazio; la presenza di asfalto in largo Porta Marina e il parcheggio adiacente. Sono sei le interrogazioni che portano la firma di Paolo Romano e Paolo Cavallaro, per il gruppo di Fratelli d’Italia, e sono dedicate a: pavimentazione di viale Tica; autorizzazioni, piano di zonizzazione e controlli sulle attività musicali; i mancati interventi in via Orione a Fontane Bianche; lo stato dell’arte per il centro di aggregazione di via Foti denominato pop-up; sempre in via Foti, l’accumulo di materiali alle spalle del supermercato Eurospin; lo stato di abbandono del cosiddetto “Agorà” di via Achille Adorno. Il capogruppo di Insieme, Ivan Scimonelli, ha presentato tre interrogazioni. La prima si occupa delle decisioni prese dell’Amministrazione dopo la presentazione, un anno fa, di un’istanza con la quale l’Associazione noleggiatori autobus turistici chiedeva di non elevare contravvenzioni nell’area del parcheggio Molo sant’Antonio; la seconda è sul cattivo funzionamento dei fanali del Porto Piccolo; infine, la riqualificazione di via Filisto. Si occupa della mancata apertura del parcheggio di via Mazzanti un’interrogazione firmata da Daniela Rabbito.