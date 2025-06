Operazione 'Drive in', condannati per spaccio: tre arresti ad Avola

Gli agenti della Polizia di Avola hanno eseguito tre ordinanze di carcerazione per pena definitiva nei confronti di due uomini e una donna condannati per spaccio. L'indagine di polizia giudiziaria, condotta dai poliziotti avolesi nel 2021, permise di azzerare una fiorente attività di spaccio di droga che avveniva in un quartiere del centro di Avola. L'operazione denominata "Drive In", che sgominò un traffico di droga proveniente dalla piazza di Catania e smerciata ad Avola, all'epoca dei fatti consentì l'emissione di otto misure cautelari e la denuncia di altre quattro persone con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e, in alcuni casi, di estorsione aggravata. Gli spacciatori, sostando nella pubblica via, aspettavano gli assuntori i quali, passando con le proprie autovetture, ritiravano la droga senza scendere dall'auto, In alcuni casi agli assuntori veniva fatto credito e coloro i quali non pagavano venivano fatti oggetto di violenze fisiche e minacce. Le tre condanne definitive testimoniano la bontà dell'operazione di polizia giudiziaria che nel 2021 assestò un duro colpo allo spaccio nella città di Avola ed i tre condannati ricoprivano ruoli di vertice in seno all'organizzazione.(