Intossicati da monossido in un albergo di Ragusa, dibattimento da rifare

La Corte d'Appello di Catania ha disposto la rinnovazione del dibattimento per il processo che ha visto assolti tre imputati in primo grado. Erano accusati di lesioni colpose gravissime per un fatto di cronaca avvenuto il 30 agosto del 2017. Due coniugi messinesi erano rimasti intossicati dal monossido di carbonio mentre si trovavano in luna di miele in un hotel di Ragusa, nel centro storico di Ragusa. Tre gli imputati: Angelo Gulino proprietario dell'albergo De Stefano Palace (difeso dall'avvocato Fabrizio Cavallo), Nunzio Cilia come esecutore dei lavori di installazione di due caldaie poste in opera tre anni e un anno prima dell'accaduto (difeso dagli avvocati Maurizio Catalano e Biagio Giudice) e l'ingegnere progettista degli impianti termici e idrici Francesco Minardi (difeso dall'avvocato Guglielmo Barone); il processo ha coinvolto come responsabile civile la societa' Antiqua hotels Group snc - proprietaria della struttura - il cui legale rappresentante e' Giuseppe Greco (rappresentato dall'avvocato Massimo Garofalo). I due coniugi si erano costituiti parte civile attraverso gli avvocati Lorella Pipicella, Gianluca Novak e Carmelo Scillia. Una lunga serie di udienze di primo grado con perizie e consulenze che non hanno portato a individuare un colpevole per quanto accaduto. I due maturi coniugi erano stati trovati in stato di incoscienza nella loro stanza grazie a una amica insospettita dal loro inusuale ritardo. Una intossicazione da monossido li porto' a rischio concreto di vita. La Corte d'Appello, prima sezione Penale - presidente Bacianini, consigliere relatore Consiglio, a latere Mirenda - dopo camera di consiglio, ha disposto oggi la rinnovazione della istruttoria dibattimentale richiesta dal Procuratore generale Ursino, disponendo l'esame consulente tecnico del pm, professor Vagliasindi, ma non ha accolto la richiesta di audizione delle parti civili. Le difese si sono opposte alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale. La Corte ha disposto rinvio al 2 dicembre 25 per l'esame del consulente tecnico indicato.