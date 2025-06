'Sagra crastuna' a Solarino, non solo prodotti tipici: chiude il concerto di Povia

E' cominciato il conto alla rovescia per la seconda edizione della 'Sagra dei crastuna". Pure per l'edizione del 2025, i direttori artistici della manifestazione, Peppe Tatae Giuseppe Riccioli, hanno pensato a una kermesse 'farcita' di buona musica con artisti conosciuti nel panorama della musica nazionale. Tata ha riconfermato piazza Plebiscito a Solarino come location. E' l'Associazione Us Project di Nello Russo a promuovere l'evento con l'amministrazione fresca di insediamento. che offre il patrocinio. Per 3 gioni la Sagra di Solarino polarizzerà il divertimento dei siracusani. Si comincia l'11 luglio per finire domenica sera, 13 luglio. Un week end di degustzioni, spettacoli e musica. La kermesse si apre con 'Sanremo è sempre Sanremo'. La serata inaugurale vedrà sul palco del Plebistco, quattro protagonisti di The Voice Kids, Il violinista di Niscemi Francesco Maugeri ed ancora Benedetta Muneglia, Flaminia Occhipinti e Antonio Pizzardi, piccoli talentis alla ribalta nella fortunata trasmissione di Raiuno condotta da Antonella Clerici. Il sabato sera sarà la volta di Loredana Errore, la cantante venuta alla ribalta dopo un passato di 'Amici' di Maria De Filippi. Nella serata conclusiva l'artista di grido sarà Povia. Il cantante fu protagonista nel panorama della musica italiana con il brano 'I bambini fanno oh'.

(Nella foto il giovane violinista di Niscemi Francesco Maugeri)