Monterosso, fiamme in contrada Casasia: in fumo macchia mediterranea

Fiamme in contrada Casasia, in territorio di Monterosso Almo: questo pomeriggio un vasto incendio ha interessato un'area boschiva e macchia mediterranea. Sul posto hanno operato diverse squadre della Forestale di Casasia, coadiuvate dai volontari della Protezione Civile di Monterosso Almo, dai distaccamenti dei S.A.B. (Servizi Antincendio Boschivo) di Monterosso e Chiaramonte Gulfi, oltre agli operatori dell’associazione Rangers Europa di Monterosso. A supporto delle operazioni da terra, è stato disposto l’intervento di mezzi aerei: due Canadair, e due elicotteri. Le operazioni di spegnimento sono complesse, a causa della morfologia del territorio e della velocità con cui le fiamme si sono propagate, favorite dalle alte temperature. Indagini per accertare le cause del rogo. Non si esclude l'origine dolosa.

(Foto Franco Assenza)