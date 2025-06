Deteneva armi illegalmente, un arresto nel Reggino

I carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato un uomo per detenzione illegale di armi.

I militari della Stazione di Galatro, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato, si sono insospettiti dalla presenza di una grande quantità di materiali di risulta, accatastati in modo anomalo nei pressi di un vecchio casolare di pertinenza di un terreno agricolo ed hanno deciso di approfondire la verifica.

All'interno della struttura, apparentemente in disuso, nascosti dietro alcune suppellettili e vecchi mobili abbandonati, i carabinieri hanno quindi trovato due fucili, una pistola con matricola parzialmente abrasa, una pistola ad aria compressa e un cospicuo quantitativo di munizioni di vario calibro, pronte all'uso.