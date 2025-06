Fabio Mancuso (MPA): la buona politica difende i territori al di là delle sigle

“Negli ultimi giorni, la cronaca politica ha acceso i riflettori su una dinamica che rischia di allontanare la politica dalle reali priorità delle comunità iblee. Si moltiplicano, infatti, le richieste di “chiarimenti”, “appartenenze”, “autodefinizioni” come se il dibattito pubblico dovesse ridursi a una questione di etichette e collocazioni, invece che di idee, risultati e responsabilità verso i cittadini". Lo dichiara l'onorevole Fabio Mancuso, coordinatore provinciale MPA Ragusa, in relazione alle dichiarazioni di esponenti politici dopo l’elezione di secondo livello per le ex Province. Ma è altrettanto doveroso - continua Mancuso - ricordare che l’azione politica, specie quella amministrativa, si misura nei fatti e non nei comunicati. Chi ha scelto di mettere la propria credibilità personale al servizio del territorio – senza pretendere poltrone, senza rivendicare rendite di posizione – lo ha fatto con spirito di servizio, non certo per alimentare polemiche retrospettive. Il progetto civico Voce Comune, sostenuto con convinzione dal Movimento per l’Autonomia, nasce proprio da questo spirito: superare le vecchie logiche di apparato per valorizzare la buona politica che nasce dai territori, che conosce le esigenze delle famiglie, delle imprese, dei giovani, e che si misura ogni giorno con le sfide della realtà, non con i regolamenti di un congresso. Oggi - conclude l'esponente MPA - la vera domanda che i cittadini pongono è un’altra: chi è in grado di risolvere i problemi? Chi riesce a far crescere i Comuni senza aspettare l’autorizzazione di Roma o Palermo per ogni decisione? Il MPA, con serietà e coerenza, continuerà a sostenere ogni amministratore che sceglierà la strada della responsabilità, del dialogo costruttivo e della fedeltà ai territori, prima ancora che alle sigle".