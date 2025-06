Morto dopo aggressione ad Avola, domani i funerali di Paolo Zuppardo

Verranno celebrati domani pomeriggio alle 17 nella chiesa del Sacro Cuore ad Avola, i funerali di Paolo Zuppardo, 48 anni, morto lo scorso 18 giugno all'ospedale 'Di Maria' per le conseguenze di una brutale aggressione per la quale sono in carcere Salvatore e Manuel Rametta, rispettivamente padre e figlioe. Zuppardo dopo l'aggressione avvenuta sulla strada '400' metri fu portato in ospedale, ma le sue condizioni erano già disperate. Poi il suo cuore si è fernato. Zuppardo lascia la moglie e tre figli,