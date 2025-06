Aldo Mero nuovo dirigente ufficio immigrazione questura di Trapani

Si è insediato il nuovo Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Trapani, il Vice Questore della Polizia di Stato, Aldo Mero. Marsalese di origine, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Parma e, successivamente si è specializzato presso la Scuola per le Professioni legali "Enrico Redenti" di Bologna abilitandosi all'esercizio della professione forense.

Superato il concorso per Commissario della Polizia di Stato, ha intrapreso il proprio percorso professionale presso la Questura di Trieste, ricoprendo incarichi di prestigio, tra cui quelli di funzionario addetto dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile, nonché di dirigente del Commissariato Sezionale San Sabba.

Mero prende il posto del Commissario Capo della Polizia d Stato, Gabriele Cannizzo, trasferito, dopo quattro anni di permanenza a Trapani, presso la Questura di Palermo.

Il Questore Peritore ha rivolto al Dottor Mero "gli auguri di proficuo lavoro al servizio della comunità trapanese per la nuova stimolante esperienza professionale sottolineando l'importanza nevralgica del fenomeno migratorio nonché dell'attività di contrasto all'immigrazione irregolare svolta quotidianamente dalla Polizia di Stato, soprattutto in territori di confine come quello trapanese".