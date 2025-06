Sanita', ASP Enna, potenziamento dei laboratori di analisi pubblici

Per garantire maggiore equità e ridurre le disuguaglianze di accesso alle prestazioni, L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha elaborato un programma per il miglioramento della rete dei laboratori di analisi pubblici. Si tratta di un importante intervento volto a migliorare sia l'accesso che la qualità dei servizi di prelievo su tutto il territorio. Gli obiettivi principali sono due: avvicinarsi ai cittadini assicurando prossimità di accesso e potenziare la quantità delle prestazioni erogate per rispondere alle crescenti esigenze della popolazione. A tal fine il controllo di gestione aziendale, diretto dal Dott. Natale Lagrotteria, dopo una minuziosa valutazione ha elaborato un programma operativo per intervenire su più fronti avvalendosi della collaborazione del Dipartimento Cure Primarie e dei Direttori di Distretto.

Innanzitutto verrà aumentato il volume delle prestazioni ampliando la capacità di prelievo e di esecuzione degli esami. A tal riguardo, grazie ad un investimento strategico, sarà avviato un aumento dei punti di prelievo territoriali, è già stato aperto un punto nel comune di Aidone ed è stata prevista l'apertura di nuovi punti di prelievo nei comuni di Assoro, Nissoria ed Agira entro il 31/07/2025. Inoltre è stato già disposto un piano per aumentare il servizio di prelievo nei punti già esistenti che prevede nuove giornate di apertura con un aumento complessivo del 25% dei prelievi effettuati in prossimità.

Il programma di efficientamento non può trascurare la celerità della produzione dei referti, la sicurezza e la tempestività del trasporto dei campioni dai punti prelievo ai laboratori di riferimento. A tal fine è stata predisposta una revisione completa della logistica del campione e dei referti per assicurare tempistiche minime e la possibilità di sfruttare meglio le potenzialità telematiche.

"Con pragmatismo interveniamo dove è possibile - sottolinea il Direttore Generale Mario Zappia - grazie a strategie organizzative a volte è possibile raggiungere risultati importanti senza bisogno di grossi investimenti o stravolgimenti aziendali. Priorità assoluta è offrire il servizio ai cittadini, per fare ciò abbiamo i laboratori privati (che lavorano egregiamente) ed i nostri laboratori e punti di prelievo che devono fare una azione sinergica pubblico/privato per migliorare il servizio a favore dei pazienti. Siamo certi che il potenziamento e il miglioramento delle prestazioni per i prelievi ematici sarà accolto benevolmente dalla comunità nel territorio".

Con questi interventi si stima di raddoppiare complessivamente i volumi di esami verso il territorio entro la fine dell'anno. Il potenziamento rappresenta un passo importante verso un sistema sanitario più vicino alle esigenze dei cittadini, capace di garantire servizi di qualità, tempestivi e accessibili a tutti. a Direzione Strategica dell'ASP si impegna a monitorare costantemente i risultati di questa iniziativa, con l'obiettivo di offrire un servizio pubblico sempre più efficiente e equo.