Modica, al via Scenari 2025: i primi ospiti sono Aldo Cazzullo ed Erri De Luca

Il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, venerdì 27, alle 21, sulla scalinata di San Pietro, è il primo ospite di Scenari 2025. Sarà Chiara Scucces, voce e volto del media partner Video Regione ch14, ad accompagnarlo nella prima tappa del percorso che invita allo stupore, come recita il claim di quest’edizione che è la numero 4 della rassegna ideata da Piera Ficili, Mondadori Bookstore Modica, direttore artistico ma prima di tutto vera anima e cuore pulsante dell’evento. Aldo Cazzullo racconterà ‘Il Dio dei nostri Padri’ (Harper Collins) e sarà il primo di tanti momenti che faranno respirare cultura a Modica grazie alla condivisione tra pubblico e privato che permette questo evento. Fondazione Garibaldi e Mondadori Bookstore, anche quest’anno, hanno creato sinergia con la Regione Sicilia e il suo Parlamento presente in modo fattivo e concreto grazie al lavoro e alla spinta dell’onorevole Ignazio Abbate, presidente della prima commissione all’ARS. Maria Monisteri, sindaco di Modica, ha ancora una volta sostenuto una rassegna che va al di là di libri e autori per diventare ‘motore’ del turismo della Città e in questo senso va letta la collaborazione concreta sia del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del suo presidente Maria Rita Schembari sia della Camera di Commercio del SudEst e del suo commissario straordinario, Antonino Belcuore.Gli sponsor leader di questa manifestazione continuano a sostenerla e confermano il proprio ausilio fondamentale. E’ la conferma e il senso compiuto del valore e di quanto il mondo economico creda in Scenari. Il presenting sponsor Mutika EMC non lesina in questo senso, attraverso il suo CEO Stefano Giaquinta, una stilla di energia, credendo nel progetto.

E il parterre della prima settimana di Scenari, sarà non solo Cazzullo ma anche Erri De Luca, scrittore e poeta, giornalista che accompagnato da Enzo Scarso, racconterà ‘L’età sperimentale’ (Feltrinelli) dalle 21.00 di sabato 28 giugno ai piedi della scalinata di San Giorgio. E questo, sarà anche il primo di sette appuntamenti che saranno accompagnati per i non udenti dalle interpreti dell’ENS ibleo, l’ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordomuti.