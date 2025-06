Modica, alla Scuola D'Alcontres incontro su "Guerre e corsa agli armamenti: strada senza ritorno"?

Si avvicina l’incontro promosso dalla Scuola “F. Stagno D’Alcontres” di Modica, dal titolo “Guerre, militarizzazione dei territori e corsa agli armamenti. Una strada senza ritorno?”, un momento di riflessione e confronto aperto alla cittadinanza, pensato per offrire una lettura critica e multidisciplinare dei conflitti armati contemporanei, con un’attenzione particolare alla drammatica situazione della popolazione civile nella Striscia di Gaza. L’evento, accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali, si rivolge in modo particolare ai professionisti del settore socio-sanitario, agli studenti e a tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di diritti umani, solidarietà internazionale e promozione della pace.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è Gian Piero Saladino, direttore della Scuola,: “Il servizio sociale non può temere il confronto con questa problematica lontana in apparenza ma vicinissima nei fatti. Esso viene coinvolto due volte: a monte, con la necessaria presa di coscienza di un problema che procura sofferenza, disagio, frammentazione sociale e regressione culturale; a valle, come effetto destabilizzante delle migrazioni conseguenti ai conflitti, che richiederanno sicuramente la gestione di strutture e interventi che, per ragioni umanitarie, aggraveranno il carico di lavoro dei professionisti del sociale e lo stress di ogni cittadino per la crisi della sicurezza pubblica.”

L’incontro giorno 26 giugno si aprirà alle ore 18.15 con la registrazione dei partecipanti, mentre alle 18.30 è previsto il saluto introduttivo del direttore Gian Piero Saladino. Seguiranno gli interventi del giornalista Antonio Mazzeo, autore del libro La scuola va alla guerra, che parlerà delle responsabilità per i crimini perpetrati contro la popolazione civile di Gaza; dell’avvocata Paola Ottaviano, che affronterà il tema del genocidio e delle violazioni del diritto internazionale; della psicologa e psicoterapeuta Aurelia Barbieri, di Medici Senza Frontiere, che relazionerà sugli interventi di salute mentale e supporto psicosociale a Gaza; del medico chirurgo Felice Garofalo, di Emergency, che offrirà una panoramica sugli aiuti sanitari forniti alla popolazione gazawi.

Il momento finale sarà dedicato a due importanti collegamenti in diretta: da Gaza, salvo imprevisti tecnici, parteciperà il dott. Aish Adnan, dell’Unione Generale Palestinese delle Persone con Disabilità, che porterà una testimonianza diretta dalla Striscia; mentre dall’Italia interverrà il dott. Alessandro Ferretti, dell’organizzazione Sanabel APS, attiva in progetti di cooperazione con la Palestina.

A moderare la serata sarà il giornalista Corrado Parisi. Durante l’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica di Mariapaola Lissandrello, dedicata ai cortei di solidarietà per la Palestina.

L’iniziativa si avvale della collaborazione del GIT – Gruppo di Iniziativa Territoriale Sicilia SudEst di Banca Etica, della Cooperativa “Alberto Portogallo” che per l’occasione donerà ai partecipanti una bandiera della Palestina realizzata con materiali di riciclo, del Comitato Art. 32 Dignità e Salute – Ragusa, che offrirà la “Gaza Cola” in cambio di un piccolo contributo destinato alla costruzione di un ospedale a Gaza, del gruppo AGESCI Modica 1 per la partecipazione attiva, della Casa del Fotografo per il servizio di ospitalità e della Galleria Laveronica per il sostegno economico.