Palermo, Pasqualino Monti e Stefania Petix tornano in piazzetta Bagnasco

“Palermo è possibile?”. A 5 anni dalla prima uscita pubblica di Pasqualino Monti, proprio in piazzetta il 6 ottobre del 2020, qual è il bilancio dell’esperienza che si accinge a concludere a capo dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Occidentale? Il 13 ottobre 2023 l’evento di inaugurazione dell’opera di rigenerazione urbana del molo trapezoidale, dopo soli 18 mesi di lavori, stupì la città e il titolo dell’evento fu “Palermo è possibile”.

Monti torna nuovamente in piazzetta Bagnasco, quasi a chiudere un cerchio, per fare un bilancio della sua esperienza a Palermo: ne parlerà insieme a Stefania Petyx alle 19.30 di giovedì 26 Giugno.