Grande successo per la tappa conclusiva del torneo S3 organizzato dalla Volley Modica

Una bella atmosfera carica di entusiasmo e partecipazione ha caratterizzato la terza e conclusiva tappa del torneo S3 Silver di pallavolo che, indetto dal Comitato Monti Iblei e organizzata dalla Volley Modica si è disputata la scorsa domenica a Modica.

Nell'incantevole scenario di Corso Umberto, trasformato per l'occasione in una grande palestra all'aperto, tantissimi giovani pallavolisti arrivati dalle province di Ragusa e Siracusa si sono dati appuntamento per un mix vincente di sport e turismo. Tra momenti di gioco e condivisione i partecipanti e i loro genitori hanno messo in secondo piano risultati e classifiche mettendo al centro la passione per lo sport e il piacere di giocare all'aria aperta avendo come location uno degli scenari più belli della provincia di Ragusa.

“E' stata una bella giornata di sport e divertimento – ha spiegato Giorgio Scavino – resa possibile grazie all'Amministrazione Comunale che si è dimostrata disponibile a ospitare la tappa conclusiva dopo quella di Cassibile e Ferla nel salotto buono della città. Ottima la riuscita dal punto di vista organizzativo con la presenza di diverse squadre appartenenti al Comitato dei Monti Iblei, che include la provincia di Ragusa e Siracusa. I piccoli atleti si sono divertiti e hanno coinvolto anche i genitori che hanno fatto da tifosi dei loro figli. La Volley Modica è stata la società organizzatrice dell'evento, ma non dimentichiamo che erano presenti anche la Dike Volley e la Green Sport che hanno fornito il loro supporto alla manifestazione. Noi come società organizzatrice siamo stati presenti con quattro squadre (due di secondo livello silver e due primo livello silver), tutto ciò è frutto del grande lavoro svolto da Francesca Giucastro, Vincenzo Nastasi e Giorgio Iemmolo. La dirigenza è stata contentissima non solo della partecipazione avuta, ma soprattutto dal coinvolgimento da parte dei genitori. Il tutto si è svolto sotto la regia del Comitato Monti Iblei che ha fatto si che la kermesse si è svolta senza particolari intoppi”.

Intanto, per la Volley Modica, arriva un altro risultato importante. Da oggi, infatti e fino a domenica, due tesserati del sodalizio biancoazzurro saranno impegnati a Monopoli al Trofeo delle Regioni. Si tratta di Paolo Macca (in prestito dalla Koira Volley Vittoria) e di Antonio Majorani (in prestito dal Giarratana Volley) entrambi classe 2009, che dopo aver ben figurato con la maglia della Volley Modica nei campionati giovanili, rappresenteranno la Sicilia nel torneo giovanile più importante d'Italia.