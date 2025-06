Sicilia, quattro eventi di pallamano sulla spiaggia e 48 incontri disputati nel fine settimana

Un fine settimana all’insegna del Beach Handball quello appena trascorso con la disputa di ben 4 eventi di pallamano sulla spiaggia e ben 48 incontro complessivi disputati organizzati dal Comitato regionale Sicilia presieduto da Sandro Pagaria.

Si è iniziato venerdì 20 giugno con la disputa su due gironi di Trapani e di Catania della fase eliminatoria del campionato regionale Under 16 maschile.

Al Lido Le Capannine di Catania si sono date battaglia le formazioni di TH Mascalucia, Albatro Siracusa, New Handball Mascalucia A, New Handball Mascalucia B e Aetna Mascalucia.

Al Lido Life Style di Trapani invece si sono affrontate le formazioni di Pallamano Marsala, Alcamo, Digerbato e Cus Palermo.

Al termine della giornata e ben 16 incontri giocati, hanno superato il turno a Catania, TH Mascalucia, Albatro SIracusa e New Handball Mascalucia A, mentre a Trapani, Pallamano Marsala, Alcamo e Digerbato.

Queste 6 squadre si incontreranno in una unica giornata al Lido Le Capannine di Catania il prossimo 13 luglio dove si assegnerà il titolo regionale di categoria.

Sabato 21 giugno al Lido Life Style di Trapani è andato in scena il campionato regionale Senior Maschile. Otto le formazioni partecipanti suddivise in due gironi. Nel Girone A Messina, Pol, Licata, New Mascalucia e Cus Palermo. Nel girone B invece Albatro, TH Mascalucia, Pacelli e Pallamano Marsala. Al termine dei 12 incontri in programma, il Beach Team Messina si è laureato campione regionale battendo in finale per 2 - 0 il Licata mentre al terzo posto il Mascalucia che ha battuto per 2 - 0 l’Albatro Siracusa. A seguire Marsala, Pacelli, Cus Palermo, New Mascalucia.

Nella giornata di domenica invece sempre sulla sabbia del lido Life Style di Trapani si è disputato anche il campionato regionale Senior Femminile. Vi Hanno partecipato le formazioni di Beach Team Messina, Halikada Licata, Paceco, Pallamano Marsala e Cus Palermo. Dopo la disputa di 10 incontri con la formula del girone all’italiana a conquistare il titolo regionale è stato il Beach Team Messina.

Sempre nella giornata di domenica 22 giugno si è anche disputato il Trofeo Coni riservato alle categorie under 14 con squadre miste con la partecipazione di Marsala, Cus Palermo, New Handball Mascalucia, Halikada e Girgenti. E dopo altre 10 gare disputate sempre con la formula del girone all’Italiana a conquistare la fase nazionale del Trofeo Coni è stato il Marsala.