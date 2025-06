Comiso, alla Fondazione Gesualdo Bufalino la mostra su Piero Guccione

Immagini, musica, cinema e teatro, fili di un telaio che trovano la loro trama nel lento tessere della parola di Gesualdo Bufalino. Il suo stile, ricco e puntuale, lirico e aulico, sotto la regia della Fondazione Gesualdo Bufalino, guida gli eventi della quinta edizione del festival “L’ingegnere di Babele”, che si conferma come spazio vivo di traduzione e trasformazione continua dell’universo bufaliniano. Un festival capace di attraversare generi, linguaggi e forme d’arte per restituire lo scrittore comisano nella sua inesauribile complessità, in delicato equilibrio tra luci e ombre, forza e fragilità. Tra gli appuntamenti in programma, venerdì 27 giugno alle ore 19.00, l’inaugurazione della mostra d’arte “Poesia del visibile. Bufalino per Guccione”, presso la Galleria FGB della Fondazione. Organizzata in occasione del 90° anniversario della nascita di Piero Guccione, la mostra è un omaggio intenso e poetico che celebra il profondo legame umano e intellettuale tra i due artisti siciliani, attraverso quindici opere tra oli, pastelli e grafiche, provenienti da collezioni private, e un ricco apparato documentario - lettere, appunti manoscritti, dattiloscritti – proveniente dal Fondo Gesualdo Bufalino e dall’Archivio Piero Guccione.