Guardia di finanza, celebrato a Ragusa il 251° Anniversario di fondazione

La Guardia di Finanza ha celebrato oggi il 251° anniversario di fondazione del Corpo con una cerimonia in Piazza Libertà, a Ragusa. E' stato tracciato un bilancio dell'attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 maggio 2025: oltre 900 interventi e 259 indagini testimoniano l’azione “a tutto campo” delle Fiamme Gialle iblee.

Sono stati individuati 19 evasori totali e 69 lavoratori in nero o irregolari. Gli indagati per reati tributari sono 89. Sequestri e segnalazioni all’Agenzia delle Entrate hanno riguardato oltre 1,2 milioni di euro di crediti d’imposta fittizi. È stata inoltre proposta la chiusura della partita IVA e la cancellazione dalla banca dati VIES per un soggetto a rischio fiscale.

Sono stati effettuati 28 interventi in materia di accise e 20 in ambito doganale. Le verifiche sul gioco illegale hanno coinvolto 31 soggetti, di cui 3 denunciati.

Particolare attenzione è stata rivolta al corretto utilizzo delle risorse del PNRR, con 79 controlli per oltre 450.000 euro. Due interventi hanno riguardato frodi ai fondi della PAC e della Politica Comune della Pesca per 270.000 euro. Sono stati denunciati 222 soggetti per irregolarità legate al reddito di cittadinanza e ad altre misure di inclusione sociale.

Complessivamente, sono stati accertati contributi indebitamente percepiti per oltre 730.000 euro e danni erariali superiori a 2,6 milioni di euro. Con la Procura europea sono state condotte 3 indagini, con un contributo irregolare pari a 370.000 euro.

In materia di appalti pubblici, monitorati lavori e servizi per oltre 7,8 milioni di euro. Due soggetti sono stati denunciati per peculato per oltre 32.000 euro.

L’attività in materia di riciclaggio e autoriciclaggio ha portato alla denuncia di 23 persone e al sequestro di beni per oltre 195.000 euro. Sono stati inoltre denunciati 3 soggetti per abusivismo bancario e finanziario.

I controlli valutari ai confini hanno rilevato movimentazioni per 1,1 milioni di euro e 37 violazioni. In materia di reati societari sono stati denunciati 19 soggetti e sequestrati beni per oltre 640.000 euro. In tre indagini sono stati segnalati 6 soggetti giuridici con proposte di sequestro per circa 5 milioni di euro.

Venti indagini patrimoniali hanno condotto a richieste di sequestro per 61.000 euro. Sono stati eseguiti oltre 890 accertamenti su richiesta dei Prefetti per documentazione antimafia.

Nel settore degli stupefacenti, sequestrati oltre 2 kg di droga (hashish e marijuana) e denunciate 21 persone, di cui 16 arrestate. In tema di contraffazione e sicurezza prodotti, sono stati sequestrati oltre 210.000 articoli non conformi e 2.200 kg di prodotti alimentari con marchi falsi.

Il presidio navale, affidato alla Sezione Operativa Navale di Pozzallo, ha contribuito al contrasto dell’immigrazione irregolare assistendo 2.904 migranti e denunciando 45 persone, di cui 30 arrestate per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Durante l’estate, oltre 50 militari garantiranno la sicurezza lungo i 90 km di costa ragusana. L’impegno complessivo in servizi di ordine pubblico dal 2024 a maggio 2025 ammonta a 11.179 giornate/uomo.