Catania, summer fest: oltre 200 iniziative in tutta la città

'Un programma di altissima qualità, pensato per coinvolgere ogni fascia di età e capace di spaziare dai grandi concerti alla cultura, dall'arte al teatro, dalla prosa al lirico, fino alla musica sinfonica.

Quest'anno, con una novità assoluta, si aggiunge anche una rassegna cinematografica".

Lo ha detto il sindaco Enrico Trantino presentando il cartellone del Catania summer fest 2025, promosso dall'amministrazione comunale con la rassegna Palcoscenico Catania, con oltre 200 iniziative in programma dal 26 giugno all'11 ottobre.

"Oltre duecento eventi distribuiti tra il centro storico e le periferie della città - ha aggiunto il primo cittadino - nel solco di una visione che considera l'intera area urbana come un'unica comunità da valorizzare in ogni sua parte. Ai grandi nomi della musica si affianca la presenza di numerosi artisti di qualità, capaci di richiamare pubblico locale e visitatori, senza necessità di spostarsi per assistere a spettacoli di rilievo. Un'offerta culturale tra le più vivaci e apprezzate a livello nazionale". In conferenza stampa, in Municipio, è stata confermata la sinergia con i maggiori enti culturali cittadini, come il Teatro Massimo Vincenzo Bellini, il Teatro Stabile e il Conservatorio musicale Vincenzo Bellini. Per Palcoscenico Catania, promosso dal Comune con il ministero della Cultura e il contributo artistico di numerose associazioni, sono previsti spettacoli e intrattenimento in tutti i quartieri periferici della città con 90 laboratori e 83 iniziative in 50 siti tra piazze, strade, chiese, scuole, siti archeologici e monumentali. Il Summer fest sarà ospitato nel Giardino Bellini con concerti di artisti italiani e internazionali. Il Teatro Bellini porterà l'opera e la musica sinfonica non solo a Palazzo della Cultura ma anche nella Galleria d'arte moderna che, il 27 giugno, ospiterà uno dei primi eventi del Summer fest: Bellezza Belcanto Bellini - Napoli Sicilia New York. Il Teatro Stabile mette in calendario con due produzioni a Palazzo della Cultura già i prossimi 5 e 6 luglio, l'Odissea delle donne, e il 9 e 10 luglio, Etna colonna del Cielo. Sempre a luglio, il 13, il Palazzo della Cultura ospiterà Federico Garcia Lorca "Il poeta della libertà" di e con Ornella Giusto. Per i "Martedì al cinema" di piazza Federico di Svevia saranno proiettati quattro film girati in Sicilia: I Viceré, La stranezza, La Matassa e L'ora legale.

Il programma completo del Summer Fest con gli aggiornamenti è disponibile sul sito del Comune www.comune.catania.it.