Pallanuoto, Ortigia rinuncia all'attaccante greco Georgios Kalaitzis

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 comunica che l’attaccante greco Georgios Kalaitzis, nella prossima stagione, non farà parte della squadra biancoverde. Georgios lascia Siracusa dopo una sola stagione, nella quale ha messo in mostra la sua grinta e le sue qualità, dando un importante contributo al gioco della squadra, malgrado l’annata non semplice e un infortunio che, nella prima fase, ne ha limitato il rendimento. Il giocatore greco è riuscito ugualmente a mettere la sua firma in molte vittorie utili per il raggiungimento dei play-off. Queste le parole di saluto di Georgios Kalaitzis: “Sono orgoglioso e onorato di aver giocato per l'Ortigia e di aver avuto l’opportunità di far parte di un club così importante. A Siracusa ho trovato una grande famiglia, che mi ha aiutato ad affrontare una nuova sfida. Sono convinto che in questa stagione avremmo meritato di più, ma tutti noi abbiamo fatto del nostro meglio per il club e per le persone che lo circondano. Voglio ringraziare la famiglia Marotta per esserci stata vicina, mister Stefano Piccardo e Robert Dinu per la loro collaborazione, Gigi e tutto il resto dello staff e, naturalmente, i miei compagni, con i quali abbiamo lottato ogni giorno per ottenere il miglior risultato possibile. Auguro il meglio al club e lo sosterrò sempre. L'Ortigia ha un posto speciale nel mio cuore e, ripeto, sono estremamente onorato e orgoglioso di aver indossato i colori biancoverdi”. Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 saluta Georgios e lo ringrazia per il suo impegno e la sua serietà, augurandogli il meglio per il suo futuro personale e professionale.