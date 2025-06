Condannato a 8 mesi, assolto in Corte d'Appello ex sindaco di Messina

"Praticamente assolto Cateno De Luca, ex sindaco di Messina ed ora primo cittadino della città di Taormina e deputato regionale, nell'annosa disputa giudiziaria che da anni ha portato avanti contro l'ex procuratore generale di Messina Vincenzo Barbaro". Lo fa sapere in una nota Cateno De Luca, ex sindaco di Messina e ora primo cittadino di Taormina. "Sottoposto a due arresti e incriminazioni - ricostruisce De Luca nella nota -, per reati anche di criminalità pesante nel periodo di gestione della Procura di Messina da parte di Barbaro come sostituto, come procuratore aggiunto e come procuratore capo facente funzioni, De Luca aveva nel tempo reagito alla campagna di stampa che parallelamente veniva istigata nei suoi confronti, con interventi mediatici culminati con la pubblicazione del libro 'Lupara giudiziaria' nel quale aveva narrato tutti i passaggi della Via Crucis vissuta da lui e dai suoi familiari". Barbaro, diventato procuratore generale, "querelò De Luca" che, tuttavia, "ha sempre rifiutato di dare soldi a Barbaro - prosegue la nota - e in primo grado il Tribunale di Reggio Calabria lo aveva condannato a otto mesi di reclusione e al risarcimento di pesantissimi danni se avesse voluto beneficiare della sospensione condizionale della pena". E oggi la Corte d'Appello di Reggio Calabria "ha spazzato ogni cosa: niente risarcimento del danno, niente pena detentiva, ma solo una multa di 5000 euro che non dovrà nemmeno pagare per applicata la sospensione condizionale. La Corte, in buona sostanza, ha riconosciuto tutte le buone ragioni di De Luca, risultanti sempre assolto da giudici dello stesso tribunale per insussistenza dei fatti, ed ha riservato a De Luca un rimprovero di eccesso verbale che, per prassi giudiziaria, da luogo alla applicazione della multa. Finisce qui questa interminabile querelle con la vittoria per KO di Cateno De Luca. Che le cose siano andate proprio in questo modo, lo dimostra la assoluzione dell'editore di 'Lupara giudiziaria' che dunque è un libro che tutti devono leggere".