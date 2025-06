Comiso, scomparso da stamane Giorgio Flaccavento: l'appello della moglie

Da questa mattina, a Comiso, non si hanno più notizie di Giorgio Fiaccavento, un uomo di cui la famiglia ha denunciato la scomparsa con un appello disperato lanciato dalla moglie, Silvia. L’uomo, secondo quanto riportato, si sarebbe allontanato da casa nelle prime ore della giornata e non avrebbe più fatto ritorno. A preoccupare ulteriormente i familiari è il fatto che Giorgio si sarebbe sentito male prima di sparire.

Stando alle ultime informazioni raccolte, l’ultima persona ad averlo visto è il proprietario di un bar, dove Giorgio si sarebbe trattenuto fino alle 16:30. Quando è uscito da casa indossava una maglietta marrone, pantaloni blu e scarpe nere. “Giorgio manca da stamattina” ha scritto la moglie sui social. “Chiunque abbia notizie, vi prego, mi contatti urgentemente”.

Chiunque abbia visto Giorgio Fiaccavento o sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare le forze dell’ordine.